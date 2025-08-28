قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الإسكان يتابع تنفيذ الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وداون تاون بالعلمين الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج وبحيرات "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "cscec" الصينية المنفذة للأعمال، واستشاري المشروعين.

واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، مؤكدًا أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية، وكذلك مشروع أبراج وبحيرات "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، مشددا على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقاً للتصميمات والمدة المحددة.

وتابع الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي بأعمال الحماية المدنية بالأبراج السكنية والإدارية وموقف أعمال التشطيبات الجارية بالبرج الأيقوني والبرج الهلالي، بجانب موقف الأعمال بفندق فيرمونت وموقف التوريدات والتركيبات وكذا موقف تأثيث الغرف ونسب تنفيذ المنطقة الخارجية، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً في هذا الصدد بدفع الأعمال الجاري تنفيذها حتى يتم الانتهاء من التشطيبات في الموعد المحدد لها.

واطلع المهندس شريف الشربيني، على معدلات التنفيذ وجميع أعمال الواجهات للأبراج، ومكونات مشروع أبراج "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.

كما تابع وزير الإسكان، نسب الأعمال الجاري تنفيذها والتصميمات لبحيرات العلمين "داون تاون لاجون"، والتي تتوسط أبراج الداون تاون، الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وتضم البحيرة 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.

كما أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.
 

