سعر الدولار مساء اليوم 30-8-2025

يستمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه لليوم الثاني علي التوالي وذلك خلال انتهاء تعاملات اليوم السبت الموافق 30-8-2025 داخل السوق الرسمية.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا منذ اغلاق تعاملات الخميس الماضي في البنوك بعد صعود حجمه 5 قروش.

اجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري مع اخر يوم عمل الخميس الماضي تعطل العمل في البنوك المصرية بمناسبة بدء مواعيد الراحة الاسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي .

واصدر البنك المركزي المصري قرارا بسريان قراره باعتبار يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع اجازة اسبوعية لكل العاملين في البنوك

آخر تحديث لسعر الدولار

وشهد آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع.

اقل سعر

وصل أقل سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنكي " الامارات دبي الوطني و القاهرة".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB و ميد بنك".

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، ابوظبي التجاري،ابوظبي الاول، البركة".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع في بنوك " نكست، العقاري المصري العربي".

سعر الدولار في اغلب البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الاسكنجرية، قناة السويس، الاهلي الكويتي ، المصرف العربي الدولي، الاهللي الكويتي ، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي”.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في بنكي " HSBC، سايب".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، المصري الخليجي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

ووصل ثاني اعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.68 جنيه للشراء و 48.885 جنيه في مصرف ابوظبي الاسلامي.