سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم السبت

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت الموافق 30-8-2025 على مستوى السوق الرسمية.

الدولار و سعر الفائدة

حسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة، من خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية الصادر مساء الخميس والذي تضمن خفض الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساس بما يعادل 2%.

سعر الدولار اليوم

أظهر سعر الدولار مقابل الجنيه استقرار منذ اغلاق العمل في البنوك منذ أمس.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB وميد بنك وكريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " أبو ظبي الأول، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع في بنكي " العقاري المصري العربي، نكست".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، قاة السويس، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التعمير والاسكان، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في بنكي HSBC وسايب.

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.68 جنيه للشراء و 48.78 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.