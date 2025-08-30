قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك
هل من صلى على النبي 1000 مرة يزاحمه كتفا بكتف عند باب الجنة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 30-8-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت الموافق 30-8-2025 على مستوى السوق الرسمية.
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB و ميد بنك وكريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع في بنكي " العقاري المصري العربي، نكست".

متوسط سعر الدولار في البنوك
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد،العربي الإفريقي الدولي، قاة السويس، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، الاسكندرية،مصر، التجاري الدولي  CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في بنكي HSBC و سايب.

