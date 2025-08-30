قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 30-8-2025

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

على مستوى السوق الرسمية اليوم يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30-8-2025
بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB و ميد بنك وكريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع في بنكي " العقاري المصري العربي، نكست".

متوسط سعر الدولار في البنوك
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد،العربي الإفريقي الدولي، قاة السويس، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، الاسكندرية،مصر، التجاري الدولي  CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في بنكي HSBC و سايب.

سعر الدولار البنك المركزي الدولار المصرف المتحد نكست الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه

