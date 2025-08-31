ترامب يُنهي مبكرًا حماية كامالا هاريس بعد تمديد سري من «بايدن»

قال مسئولون كبار في إدارة ترامب إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى الحماية التي توفرها الخدمة السرية لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، والتي كان من المقرر أن تنتهي في الصيف المقبل.

وعادةً ما يحصل نواب الرؤساء السابقون على حماية الحكومة الفيدرالية لمدة ستة أشهر بعد ترك مناصبهم، بينما يحظى الرؤساء السابقون بها مدى الحياة.

لكن الرئيس السابق جو بايدن وقّع سرًا، بناءً على طلب هاريس، توجيهًا مدّد بموجبه حمايتها لما بعد الأشهر الستة التقليدية، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وكان ترامب، الجمهوري، قد هزم هاريس، الديمقراطية، في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

ويأتي قراره بإلغاء حماية جهاز الخدمة السرية لهاريس في الوقت الذي تستعد فيه نائبة الرئيس السابقة لخوض جولة ترويجية لكتابها الجديد "107 أيام".

وتشمل الجولة 15 محطة، من بينها زيارات خارجية إلى لندن وتورنتو. وسيصدر الكتاب، الذي يُشير عنوانه إلى المدة القصيرة لحملتها الرئاسية، في 23 سبتمبر، على أن تبدأ الجولة في اليوم التالي مباشرة.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن تقييمًا استخباراتيًا حديثًا أجرته الخدمة السرية بشأن التهديدات المحتملة ضد المحميين لديها – ومن بينهم هاريس – لم يعثر على أي مؤشرات تحذيرية أو أدلة موثوقة على وجود تهديد لنائبة الرئيس السابقة.

وأضاف المسئول أن الإدارة لم تجد سببًا لتجاوز فترة حماية هاريس عن المدة القياسية المقررة لنواب الرؤساء السابقين، وهي ستة أشهر.