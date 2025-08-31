بحضور كامل العدد .. نانسي عجرم تتألق في العلمين الجديدة

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي بالعلمين الجديدة، وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وظهرت نانسي عجرم أناقتها بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا، حيث تألقت بعدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة التي تفاعل معها الجمهور على مدار ساعة ونصف تقريبًا، في أجواء ساحرة غير مسبوقة.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم هي أغنيتها "تيجي نعيش"، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم "مقسوم" من خلال أغنيتين هما "مقسوم" و*"قلبي يا محتاس"*، حيث تصدرت الأغنيات الثلاث تريند مواقع التواصل الاجتماعي فور إطلاقها عبر منصات الموسيقى.