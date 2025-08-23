نانسي عجرم تتألق بفستان أزرق لامع وتفاجئ جمهورها بإطلالة ساحرة|شاهد

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانًا باللون الأزرق اللامع المطرز بالفضي.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها، ووضعت بعض مساحيق المكياج بألوان هادئة، وتركّت شعرها الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نانسي عجرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نانسي عجرم في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.