ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 58,573.. وبوريل: أوروبا قررت أمس دعم الإبادة

أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يعد ذلك استمرارًا لمخطط الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع للفلسطينيين.

وبلغ عدد الشهداء 58,573 شهيـــدًا 139,607 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

كما بلغت حصيلة الشهــــداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 7,750 شهيـــدًا 27,566 إصابة.

و ذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 7 شهداء وأكثر من 30 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 851 شهيدًا وأكثر من 5,634 إصابة.

إضافة إلى هذه الأرقام، أفادت شبكة قدس باستشهاد الطفل محمد حسين حجازي (7 سنوات) وإصابة عدد آخر جراء إطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" للاحتلال تجاه خيام النازحين في منطقة أصداء غرب خانيونس.

أوروبا تقرر دعم إبادة غزة

يأتي ذلك فيما قال المسئول السابق للشئون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: "فشل مجلس الاتحاد الأوروبي أمس في اتخاذ قرار بشأن انتهاك "إسرائيل" لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة. لكن هذا الفشل هو قرار بحد ذاته: أوروبا تقرر عدم معاقبة "إسرائيل" على جرائم الحرب المستمرة، وتسمح بمواصلة إبادة غزة دون رادع".