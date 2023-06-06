ميزة سحرية من آبل تحول الرسائل الصوتية إلى مكتوبة

كشف شركة آبل عن ميزة سحرية لمستخدمي هواتف آيفون ضمن نظام تشغيلها الأحدث iOS 17 ، في مؤتمر المطورين العالمي Apple WWDC 2023 والذي بدأ أمس، تعمل على تحويل الرسائل الصوتية لمكتوبة.

ومن المقرر أن يتم إتاحة الميزة على هواتف آيفون في شهر سبتمبر القادم على هواتف آيفون التي ستدعم iOS 17 ، وستقوم الميزة تلقائيًا بنسخ الملاحظات الصوتية ورسائل البريد الصوتي وتحويلها إلى رسائل مكتوبة.

وستكون الميزة مفيدة للغاية عندما يتصل بك شخص ما ويترك رسالة ، حيث سترى نسخة حية في الوقت الفعلي أثناء حديثه، وإذا كان هناك شيء تريد معالجته على الفور ، فقم بالرد على المكالمة والتحدث معه في الحال.

ولمزيد من الأمان ضد المحتالين والبريد العشوائي ، تقول آبل أيضًا إن المكالمات التي تم تحديدها على أنها بريد عشوائي لن تظهر حتى على البريد الصوتي المباشر ، وبدلاً من ذلك سيتم رفضها على الفور.

وفي حين قد يكون لدى البعض مخاوف بشأن تخزين آبل لنصوص محادثاتهم الخاصة ، تصر الشركة على أن نسخ البريد الصوتي المباشر سيتم التعامل معه "على الهاتف" وستظل "خاصة تمامًا".