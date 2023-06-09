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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة.. بناء وجه الإنسان العصر الحجري وهذا شكله

صدى البلد

تم الكشف عن وجه "الهوبيت" لأول مرة، فقد تمكن بوفينز من إعادة بناء شكل الإنسان فلوريس، وهو نوع منقرض من البشر يُطلق عليه اسم "الهوبيت" .

واستطاع العلماء من إعادة بنائه من هيكل عظمي يعود تاريخه إلى العصر الحجري تم العثور عليه في كهف بجزيرة فلوريس بإندونيسيا في عام 2003، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

استخدم فريق متعدد الجنسيات بيانات مأخوذة من الإنسان الحديث والشمبانزي لإنتاج تشابه، ووصف خبير الرسومات البرازيلي سيسيرو مورايس ، الذي شارك في تأليف الدراسة الجديدة ، بعض الاختلافات بين الأنواع والبشر اليوم.

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قال: "بشكل تقريبي ربما كان أنفهم أقل بروزًا من الرجال المعاصرين ، كانت منطقة الفم متوقعة أكثر قليلاً من منطقة فمنا وكان حجم الدماغ أصغر بكثير، كانوا أيضا أقصر بكثير".

قال السيد مورايس:"عندما عُرضت الجمجمة على الجمهور عام 2004 ، حقق فيلم Lord Of The Rings نجاحًا كبيرًا".

عند إعادة بناء الوجوه البشرية من الجماجم ، يستخدم العلماء بيانات من أشخاص أحياء لتوجيه مدى سماكة الأنسجة في أي مكان.

لكن إعادة بناء وجه نوع بشري منقرض يعني أن النبلاء بحاجة إلى نهج جديد، وسينشر شيشرون دراسته في مجلة رسوميات الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد OrtogOnLineMag ، وقال: "لقد أخذنا صورتين بالأشعة المقطعية، أحدهما من إنسان والآخر من شمبانزي".

وتشير الدراسة:"ثم قمنا بتشويه كليهما لتكييفهما مع بنية جمجمة الإنسان فلوريس ، واستكملنا البيانات للحصول على فكرة عما يمكن أن يبدو عليه وجهه".

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وكانت النتيجة مرضية تمامًا لأنها كشفت عن وجه مليء بالعناصر التي تذكرنا بكل من الرجال المعاصرين وأسلافنا التطوريين.

عند الاكتشاف ، كان يُعتقد أن عمر الإنسان الفلوريس أقل من 20000 عام، ومع ذلك  يُعتقد الآن أن عمر الهيكل العظمي يبلغ 60 ألف عام.

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