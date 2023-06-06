حالة غريبة.. ولادة طفل بأعين جاحظة وكدمات

في حالة غامضة وغير مفهومة لدى الأطباء وُلد طفل بـ أعين جاحظة ومنتفخة بشكل غريب، بالإضافة إلى إنه لا يرى أي شيء على الإطلاق.

كانت الأم قد وضعت طفلها "كوبي جاي مورغان" ، المسجل كفيف ، في مارس الماضي مصابًا بكدمات حول عينيه ولم يتمكن من فتحهما.

أمضى ستة أسابيع في المستشفى ، حيث اكتشف الأطباء أن بنية عينيه لم تتطور بشكل كامل ولكنهم لم يتمكنوا من معرفة السبب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

على الرغم من التعيينات مع المتخصصين ، تُرك المسعفون في حيرة من أمرهم بشأن سبب حالته، وكانت والدة الطفل الذي يدعى "مورجان نوتنجهام"، من جنوب ويلز، تبحث الآن بيأس عن إجابات.

كانت ولادة الأم البالغة من العمر 24 عامًا في مستشفى في بريدجند ، حيث كانت ولادة صعبة، وتم نقل كوبي جاي بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى سينجلتون في سوانسي وتم وضع أنبوب للتهوية والتغذية.

بالإضافة إلى الكدمات حول العينين ، كان لديه ثقب كبير في قلبه وحنجرة مرنة،الأنبوب الذي يساعد على حمل الهواء إلى الرئتين ويحتوي على الحبال الصوتية.

حالته المجهولة تعني أن عينيه حساستان للضوء وأنه يقضي الكثير من الوقت في عدم الراحة، ونتيجة لذلك فإنه أحيانًا يخدش عينه ويدفع جفنيه نحو حاجبيه عندما يتهيجان.