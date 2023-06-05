السجن لـ 3 مراهقين في أمريكا بسبب بجعة.. ما حكايتها؟

لطالما سيطر البجع على قرية مانليوس ، وهي قرية تقع شمال ولاية نيويورك حيث تعيش تلك المخلوقات هناك لأكثر من قرن، ولكن كان لدىالسكان عاطفة خاصة تجاه البجعة فاي ، وهي طائر أبيض طويل العنق، عاش لأكثر من عقد مثبتًا في بركة مسيجة مملوكة للقرية.





وهكذا كان رد فعل الناس صادمًا هذا الأسبوع عندما أعلنت السلطات أن ثلاثة مراهقين قد سرقوا فاي في منتصف الليل ، وقتلوها ثمأكلوها، بحسب ما نشرت "نيويورك تايمز".





"أعدوا وليمة"وقال كين هاتر من قسم شرطة مانليوس :"إن المراهقين لم يكن لديهم أي فكرة عن أهمية البجع في هذا المجتمع" ، أو أن البجعمملوك للقرية.





وأضاف: "لقد اعتقدوا أنها كانت مجرد بطة كبيرة جدًا، لم يعرفوا أنها كانت بجعة ، ولم يعرفوا أنها ليست بحيوان بري".





قال المسؤولون إنه بعد منتصف ليل السبت ، قفز المراهقون فوق السور الذي يحيط بحديقة بحيرة غوس، وكانت فاي تعشش في ذلك الوقت.





وأشار الرقيب إلى إن اثنين من المراهقين أمسك بها للقبض عليها ، ثم قتلها الثلاثة، وسرق المراهقون أيضًا أربعة حيوانات حية ، أو صغارالبجع ، تاركين وراءهم ماني ، رفيقة فاي منذ فترة طويلة.





ثم أخذ الثلاثة الطيور إلى منزل أحد أقارب المراهقين ، حيث قالت الشرطة إن البجعة تم تحضيرها وأكلها مع العائلة والأصدقاء.





بعد الإبلاغ عن فقدان البجع في اليوم التالي ، قالت الكابتن تينا ستانتون من إدارة شرطة مانليوس ، إن نصائح من السكان المحليين قادتهمإلى الطيور الأخرى المسروقة ، التي لا تزال على قيد الحياة ، وبعد ذلك إلى المراهقين الثلاثة.



وقد اتهموا بجرائم السرقة الكبرى والفساد الإجرامي، كما وجهت إليهم تهم جنحة بالتآمر بالسرقة والتعدي الجنائي.

على الجانب الآخر يشعر زوج فاي والذي يعرف بـ ماني بالحزن الشديد على فراق حبيبته كما كانوا يطلقون عليهم أحباء لتعلقهم ببعضهم منذ سنوات طويلة.