حادثة مفجعة.. رجل يلقي كلبًا داخل وعاء من الزيت المغلي بالمكسيك

اتُهم رجل بإلقاء كلب في وعاء من الزيت الساخن، وقد ثبتت إدانته؛ بعد ظهور لقطات فيديو مروعة للحادث المفجع، الذي لا معنى له، ليواجه الرجل 6 سنوات من السجن، جراء فعلته غير الآدمية.

وبعد سقوطه في الوعاء شديد السخونة، مات الكلب بشكل مؤلم بعد 5 ساعات مما تعرض له، بعد نقله إلى عيادة بيطرية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وكان الكلب معتادًا على أحد الجزارين، الذي كان يطعمه قطع اللحم، وفي يوم الحادث، أوضحت لقطات كاميرات المراقبة الهجوم المروع.

ويظهر في الفيديو، رجل يهدد الجزار في تيكاماك، بالقرب من مكسيكو سيتي، بالمكسيك، بسكين، بعد ذلك أمسك بالكلب عن غير قصد، وألقاه في الزيت الساخن في نوبة من الغضب.

كان الحيوان الأليف “بينيتو” البالغ من العمر 6 أشهر، معروفًا لدى الجزار المحلي، بتغذيته على بواقي اللحوم والعظام.

وكان على الجزار المرعوب أن يأخذ القدر- الذي كانت درجة حرارته 200 درجة مئوية (392 فهرنهايت)- ليبرده، قبل أن يتمكن من إخراج بينيتو منه.

وألقي القبض على رجل، يدعى "سيرجيو" بتهمة الجريمة المزعومة.

واتهم المدعي العام المكسيكي، سيرجيو، بارتكاب العمل المروع؛ كمحاولة لتهديد الجزار، فاعترف بأنه ألقى “بينيتو” في وعاء الزيت الذي يستخدمه الجزار لتحضير بعض اللحوم.