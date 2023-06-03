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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

هل يعيش الإنسان على المريخ ؟.. العماء يوضحون أخيرًا الحقيقة

صدى البلد

انطلقت رحلة استكشافية بشرية إلى المريخ على رادار مستكشف الفضاء، للتدقيق في الكوكب الأحمر وإمكانية العيش على سطحه.

قبل عامين ، كان هناك حديث عن أن البشر سيكونون قادرين على التكاثر على المريخ لأن الحيوانات المنوية يمكن أن تعيش هناك لمدة تصل إلى 200 عام ، وفقًا للعلماء.

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ومع ذلك ، يبدو أن هذه الآمال قد تكون قصيرة الأجل حيث أوصى الخبراء الآن بألا يقضي البشر أكثر من أربع سنوات في أي مهمة إلى هذا الكوكب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفقًا لإحدى أحدث الدراسات حول جدوى الحياة البشرية على الكوكب الأحمر، قال العلماء إنه إذا قضى البشر وقتًا أطول من هذه المدة ، فإن مستويات الإشعاع تصبح غير آمنة عليه.

وقالت النتائج ، التي نُشرت في مجلة Advancing Earth and Science Journal: "تُظهر حساباتنا بوضوح أن أفضل وقت لإطلاق رحلة فضائية بشرية إلى المريخ هو خلال الحد الأقصى للشمس، حيث من الممكن الحماية من جزيئات الطاقة الشمسية".

تُظهر عمليات المحاكاة التي أجريناها أن الزيادة في الحماية تخلق زيادة في الإشعاع الثانوي الناتج عن GCR الأكثر نشاطًا ، مما يؤدي إلى جرعة أعلى ، مما يؤدي إلى تحديد مدة المهمة.

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نحن نقدر أن مهمة محتملة إلى المريخ يجب ألا تتجاوز أربع سنوات تقريبًا، وتُظهر هذه الدراسة أن الإشعاع الفضائي يفرض قيودًا صارمة ويطرح صعوبات تقنية للمهمة البشرية إلى المريخ ، مثل هذه المهمة لا تزال قابلة للتطبيق.

وجدت أبحاث أخرى أجراها فريق UCLA أن المركبة الفضائية في مهمة من وإلى المريخ يجب أن توفر حماية كافية أثناء الرحلة ذهابًا وإيابًا.

ومع ذلك ، إذا كانت المادة التي صنعت بها المركبة الفضائية سميكة جدًا ، فقد تزيد في الواقع من كمية الإشعاع الثانوي.

تضمنت النتائج الأخرى معلومات استخباراتية مفادها أن أفضل وقت لمغادرة الأرض هو عندما يكون النشاط الشمسي في ذروته، ويرجع ذلك إلى أن الحد الأقصى للطاقة الشمسية في أقل مستوياته خطورة.

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