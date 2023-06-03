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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

900 كويكب خطر تقترب من الأرض .. ما القصة؟

صدى البلد

 هناك حوالي 900 من الكويكبات الخطرة التي تقترب من الأرض، محدثة حفرة في الأرض أكبر من مدينة لندن، ويعتمد بقاءنا على المدى الطويل على مدى استعدادنا الجيد.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن رسم علماء الفلك خرائط لمسارات ألفي مسار يحتمل أن تكون خطرة على مدى الألف عام القادمة ، ووجدوا أن التكهن كان جيدًا لهذه الفترة الزمنية.

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شرح الكيميائي النووي الدكتور تيم جريجوري لصحيفة ديلي ستار ما الذي يمكن أن يفعله أحد هذه الكويكبات الكبيرة التي لديها فرصة للتسبب في مشاكل  لـ الأرض إذا اصطدمت بنا.

وقال: "إذا ضرب وأحد من 900 كويكب يحتمل أن يكون خطراً يتجاوز قطره كيلومترًا واحدًا الأرض، فسيتم إطلاق حوالي 2000 قنبلة هيدروجينية من الطاقة في الانفجار، وستحدث حفرة يبلغ قطرها حوالي 16 كيلومترًا ، ما يكفي بسهولة لتطويق لندن".

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كما أضاف أنه:" من شأنه أن يسبب برودة على مستوى الكوكب ويدمر المكان الذي ضرب فيه، وربما نكون آمنين لمدة 1000 عام على الأقل".

وأوضح الدكتور غريغوري أنه على الرغم من أنه قد لا يكون لدينا الكثير مما يدعو للقلق في المستقبل القريب ، إلا أنه في مرحلة ما سيتعين على البشرية أن تكون على مستوى المهمة.

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