المال يطيل عمر النساء.. تفاصيل

توصل الباحثون مؤخرًا إلى الشيء الذي يمكن النساء من العيش عمر أطول ويقلل من خطر وفاتهن، وكان ذلك الشيء هو "المال"، فقد أشارت دراسة حديثة بأن إعطاء الأموال إلى النساء يقلل بشكل ملحوظ من خطر وفاتهن.

واعتمد الباحثون في دراستهم على نتائج برامج التحويلات النقدية للبلدان الفقيرة، وتحليل بيانات أكثر من 7 ملايين شخص في 37 دولة، وكانت النتيجة هو انخفاض نسبة الوفيات بين النساء لـ 20%، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

كما انعكاس ذلك على الأطفال أيضًا حيث انخفضت نسبة الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة لـ 8 %، وكانت تلك النتائج قد بدأت في الظهور بعد عامين من بدء برامج التحويلات النقدية للفقراء في الدول.

فيما أوضح الباحثون أن الحاصلون على تحويلات بـ مبالغ أكثر كانت النتائج بينهم أفضل، كما عاد ذلك على مستوى الصحة في الدول الفقيرة التي تلقت تحويلات نقدية وارتفع لديهم مستوى الرعاية الصحية وبالتالي انخفضت نسبة الوفيات بشكل كبير.

وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تسلط الضوء وتبحث في تأثير التحويلات النقدية على معدلات الوفيات في جميع أنحاء العالم بما فيها الدول ذات الدخل المرتفع.



وأشار الباحثون إلى أن دراستهم ونتائجها تساهم البلدان في تطوير برامج صحة النساء وخفض معدلات الوفيات، وكذلك تعمل على دعم التغذية الصحية وزيادة فرص الالتحاق بالمدارس وأخيرًا تحسين الخدمات الصحية.