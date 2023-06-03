خناقة زوجية تنتهي بـ جريمة قتل ضحاياها الأبناء في الهند.. ما القصة؟

هاجم أب عائلته بوحشية رافعًا في وجوهمهم سكين بعد نزاع منزلي مع زوجته، لتكن نهاية النزاع هو وفاة ابنته وجرح العديد من أطفاله في غرب الهند.

ويُزعم أن الأب المجرم طعن ابنته 25 مرة بينما كانت الفتاة تحاول حماية والدتها من والدها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وقد تم اتهام المشتبه به بالقتل والشروع في القتل بينما يتعافى أطفاله الباقون على قيد الحياة في المستشفى.

وفي لقطات كاميرا المراقبة، التي انتشرت على نطاق واسع ، يبدو أن الأب يقترب من عائلته خارج شقتهم المستأجرة في جمعية ساتيا ناجار في سورات.



بعد 15 ثانية من النزاع، يبدو أن الأب يسحب سكينًا كبيرًا ويدخل الأسرة في حالة من الذعر، اندفع أطفاله الأكبر سناً إلى الأمام وهم يحاولون حماية والدتهم من الهجوم المزعوم ، بينما يبكي صبي صغير يرتدي حفاضًا في مكان الحادث.

ويعتقد أن المتهم فقد أعصابه خلال مشادة بسيطة مع زوجته بسبب ابنتهما التي كانت نائمة في الشرفة، و عندما وقع الهجوم ، يُزعم أن الأب نجح في إصابة زوجته قبل أن يتدخل أطفالهم.

وزُعم أن المشتبه به قبض على ابنته وطعنها عدة مرات. تمكنت من الفرار من قبضته وهربت إلى غرفة قريبة، ولكن والدها تبعها وطعنها 25 مرة على الأقل، و حتى بعد الاعتداء المميت على ابنته ، صعد الاب إلى الشرفة ، على ما يبدو مطاردًا زوجته.

في محاولة شجاعة لحماية والدتهم ، تدخل الأطفال مرة أخرى، ولكن أصيبوا بجروح طفيفة قبل وصول السلطات لاحتجاز المشتبه به.

قامت شرطة سورات ، بمجرد وصولها إلى مكان الحادث ، بالقبض على المشتبه به ونقل أطفاله إلى بر الأمان، كما صادروا سلاحه.