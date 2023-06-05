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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حيتان ودلالفين يعملون جواسيس لدى بوتين.. ما القصة؟

صدى البلد

ربما استخدمت روسيا  بقيادة فلاديمير بوتين الحيتان والدلافين كأسلحة في معركته ضد الغرب، بناءً على تاريخ غامض لمثل هذه الممارسات في الماضي.

 

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب تقارير عن حوت هفالديمير ، وهو حوت صغير من الحوت الأبيض وُجد به جهاز كاميرا يُعتقد أنه قادم من روسيا.

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حيث عثر على حزام من GoPro مصمم خصيصًا على الحوت وهي معدات سان بطرسبرج، مع خبراء أخبروا شبكة CNN أنه قد تم تدريبه، وهو سلوكه الودود غير المعهود بالنسبة لنوعه.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل ، يخشى بعض الخبراء أن يكون الحوت نتاج برنامج تجسس روسي، فيما يعتقد الخبراء النرويجيون والروس أن هفالديمير ، الذي شوهد لأول مرة وهو يسبح وحده بالقرب من النرويج في عام 2019 ، ربما كان جزءًا من برنامج تدريبي من قبل منظمة تسمى معهد مورمانسك لبحوث الأحياء البحرية.

وعلى الرغم من الصحف الغربية لا تمتلك دليل مادي قوي على تلك الإدعاءات ولكنها  معتمدة التاريخ ، فهناك بعض الأدلة التي تشير إلى وجود برامج لاستخدام الثدييات تحت الماء.

فقد اعترفت قناة تلفزيونية روسية تابعة للدولة في عام 2017 بأن الجيش كان يحاول تدريب الثدييات البحرية في محاولة لتعزيز الوجود الروسي في القطب الشمالي.

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وقالت إنه تم استكشاف البرنامج 'لمساعدة الغواصين في المياه العميقة ، وإذا لزم الأمر ، قتل أي غرباء يدخلون أراضيهم'.

يقول الخبراء الغربيون ، إن الخبراء الغربيين يعتقدون أن هذا الرجل المنعزل يمكن أن يكون إرثًا من الحرب الباردة ، حيث يُزعم أن روسيا حاولت تجنيد الحيتانيات، الحيتان والدلافين وخنازير البحر - كجواسيس خلال تلك الأوقات المضطربة.

في عام 1976 ذكرت تقارير وكالة المخابرات المركزية أن السوفييت بذلوا جهودًا لتدريب الدلافين ذات الأنف الزجاجي لوضع 'حزم' مثل أجهزة التتبع والمتفجرات على السفن.


من المفهوم أن بوريس زوريد قام بتدريب الحيوانات ورعايتها ، مدعيا أنه علمهم كيفية مهاجمة الغواصين الأعداء ورجال الضفادع ، ولكن عندما نفد أموال المشروع ، اضطرت روسيا لبيعها لإيران في عام 2000.

ومع ذلك ، ربما تم تغيير العملية بعد ظهور منشور على موقع مشتريات حكومي روسي يعرض 21000 دولار لتسليم خمسة دلافين بصحة جيدة. نجاح هذا غير معروف.

بالإضافة إلى روسيا ، من المفهوم أن الجيوش الأخرى بما في ذلك من الولايات المتحدة وأوكرانيا ، قد بحثت في طرق لاستخدام الثدييات كحراس وجواسيس ومتتبعين وحتى أسلحة، لا يزال مدى نجاح أو تقدم أي من هذه البرامج غير واضح.

 

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