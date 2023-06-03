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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذروا معانقة من الكلاب.. تفاصيل

صدى البلد

يقوم مالكي الكلاب بمعانقتهم كلما سنحت لهم الفرصة ظنًا بأن ذلك دلالة على الحب، ولكن حذر عالم نفسي من أن معانقة كلب يمكن أن يرفع مستويات التوتر وربما يؤدي إلى العض.

يقول  عالم النفس "ستانلي كورين" إن الكلاب تُجبر على الهرب عندما تتعرض للتوتر ، لكن معانقتها تعني أنها لا تستطيع فعل ذلك ، مما يجعلها متوترة أو قلقة.

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وأوضح كورين :"إذا وصل قلق الكلاب إلى مستوى معين من الشدة ، فقد يعض صاحبه"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ويضيف كورين: "الكلاب ليست أطفالًا بشريين، فالكلاب من الناحية الفنية حيوانات خاطفة ، وهو مصطلح يشير إلى أنها مصممة للركض السريع".

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ويقول إن هذا يعني في أوقات التوتر أو التهديد أن خط الدفاع الأول الذي يستخدمه الكلب ليس أسنانه ، بل قدرته على الهروب.

ويضيف عالم العلوم النفسية أن علماء السلوك يعتقدون أن حرمان الكلب من مثل هذا الإجراء من خلال "شل حركته بعناق" يمكن أن يزيد من مستوى إجهاده وإذا أصبح قلق الكلب بشكل كبير فقد يعض.

 

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