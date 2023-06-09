منتخب مصر للإعاقات الذهنية يرفع رصيده لـ 20 ميدالية بدورة الألعاب العالمية بفرنسا

يواصل المنتخب المصرى للإعاقات الذهنية، حصد الميداليات في دورة الألعاب العالمية، المقامة حاليا في فرنسا خلال الفترة من 4 وحتى 10 يونيو الجاري.

وتشارك مصر بـ 57 لاعب في خمس ألعاب من أصل 14 رياضة مختلفة وهم: ”ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، الفروسية، والكاراتيه”.

واستطاع اللاعبين حصد 20 ميدالية متنوعة حتى الآن في منافسات البطولة، بواقع 7 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية.

حقق لاعبو المنتخب المصري 9 ميداليات في منافسات البطولة التي أقيمت أمس الخميس، فقد حصل اللاعب محمد جودة على الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر حرة في منافسات السباحة.

أما في منافسات ألعاب القوى، فقد حققت اللاعبة ريتاج أحمد الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وحصد اللاعب علي عبد الله الميدالية الفضية في سباق 400 متر، بينما حصلت اللاعبة شهد أحمد على الميدالية الفضية في سباق 400 متر.

وفي منافسات تنس الطاولة، حصل كلًا من اللاعب يوسف شريف واللاعبة رحمة خالد على الميدالية البرونزية في الزوجي المختلط، كما حقق الثنائي يوسف شريف وكريم شريف الميدالية البرونزية في زوجي الرجال، وحصد الثنائي رحمة خالد وإسراء عبد الرؤوف الميدالية البرونزية في زوجي السيدات.

بينما في منافسات الكاراتيه، تمكنت اللاعبة نادين ناجي من حصد الميدالية البرونزية، كما حصلت اللاعبة سلمى علاء الدين على الميدالية البرونزية.

قد حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل مع لاعبي ولاعبات بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك من أجل تقديم التهنئة لهم وتحفيزهم على تقديم مستويات متميزة فيما تبقى لهم من منافسات البطولة.

كما أوضحت أمل مبدي رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولي واللجنة البارالمبية المصرية أن بعثة منتخب مصر تسعى لحصد المزيد من الميداليات في باقي منافسات البطولة ورفع علم مصر عاليًا، حيث يبذل جميع اللاعبين قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج.

ويترأس البعثة محمود عبدالحليم الشيخ فيما تتواجد أماني ضرغام كنائبة لرئيس البعثة، بينما تحضر أمل مبدي رئيسة مجلس إدارة الاتحاد صفتها الدولية كعضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، و سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في البطولة 1500 لاعب ولاعبة، من جميع أنحاء العالم يمثلون 95 دولة، في جميع الألعاب الرياضية المختلفة.