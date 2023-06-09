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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عروض الصيف.. خصم 20% على هاتف أوبو Oppo A55

Oppo A55
Oppo A55

تقدم أوبو الصينية عدد كبير من الهواتف متوسطة المدى التي لا ترهق الميزانية، مناسبة خاصة لفئة الطلبة والخريجين الجدد، من أشهرها هاتف  أوبو  A55 4G الذي يجمع بين السعر المعقول والإمكانيات المتوسطة، لا تتوقع منه أداء مثل هواتف الفلاج شيب الرائدة ومع ذلك، يقدم أداء محترم بدرجة كافية يجعله على قائمتك عند التفكير في شراء موبايل جديد.

يمتلك هاتف  أوبو  A55 كاميرا أساسية جيدة بشكل كبير بدقة 50 ميجابيكسل، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ذات عمر طويل تضمن لك البقاء متصلا طوال اليوم بشحنة واحدة.

يقدم موقع أمازون مصر هاتف  أوبو  A55 بخصم كبير يصل إلى 20% خلال الفترة الحالية، وأصبح معروض للبيع بسعر  5,409 جنيه فقط وذلك مع تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 4GB RAM, 64GB، ثنائي شريحة الاتصال باللون الأزرق الجذاب.

Oppo A55

في السطور التالية نرصد كل مواصفات الهاتف أوبو A55 4G.

مواصفات Oppo A55

يأتي مع شاشة عرض LCD مقاس 6.51 بوصة، دقة وضوح  720x1600 بيكسل، كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة، درجة سطوع قياسية 480 شمعة لكل متر مربع وذروة سطوع 550 شمعة، نسبة شاشة إلى هيكل 82.6%، مع زجاج واقي من NEG T2X-1.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح MT6765G Helio G35 بدقة 12 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي 2.3 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات جرافيك PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر فتحة microSDXC.

يأتي هاتف أوبو A55 بإعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش ليد وتصوير بانورامي وتقنية HDR، وكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 16 ميجابيكسل.

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بشرى سارة من أوبو لمنتظري أفضل هاتف شبابي

يستمد الهاتف قوته من حزمة بطاريات سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 18 وات، ونظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1 ووزن إجمالي 194 جم، أبعاد طول 163.6 ملم وعرض 75.7 ملم وسمك 8.4 ملم.

يأتي الجهاز بمستشعر بصمات الأصابع ومستشعر تقارب وتسارع وبوصلة كما أنه داعم لاتصالات 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE, aptX وتحديد الموقع الجغرافي GPS.

الصيف أوبو OPPO Oppo A55

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