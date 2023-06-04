عرض رائع لا تفوته.. خصم 10% على موبايل أوبو رينو 8T 5G

إن كنت تفكر في اقتناء هاتف جديد مميز يجمع ما بين العديد من المميزات بسعر مناسب، فهناك العديد من العروض والخصومات توفرها لك مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، من أجل الحصول على فرصة مناسبة لشراء هاتف جديد بسعر مخفض، فلا تدع هذه الفرصة تفوتك.

ولو كنت ترغب في الحصول على هاتف جديد مقابل سعر أقل، يوفر لك أحد المتاجر الالكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عرضا مذهلا على هاتف أوبو الذكي رينو 8T 5G، لذلك سوف نتعرف على سعر هذا الهاتف فيما يلي.

عرض مغرى على هاتف أوبو رينو 8T 5G

يمكنك الحصول على هاتف أوبو رينو 8T 5G بخصم 10% من قيمته الأصلية، ليصل سعره بعد الخصم في الإمارات إلى 1346 درهم إماراتي، بدلا من 1499 درهم إماراتي، ويتوفر الهاتف بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، باللون الذهبي.

عرض مغرى على هاتف أوبو رينو 8T 5G

وبالنسبة لمواصفاته، يأتي هاتف أوبو رينو 8T 5G، بشاشة منحنية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بدقة FullHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومحمية بطبقة حماية زجاجية من نوع "Asahi Glass AGC DT-Star2.

وجاء هاتف أوبو رينو 8T 5G، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما مخصص للصور الماكرو والآخر لبيانات العمق، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعرا بدقة 32 ميجابكسل.

عرض مغرى على هاتف أوبو رينو 8T 5G

ويتم تشغيل هاتف أوبو رينو 8T 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 13 مباشرة من العلبة مع واجهة "أوبو" التقليدية من إصدار ColorOS 13.

ويحتوي هاتف أوبو رينو 8T 5G، على بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 44 دقيقة.