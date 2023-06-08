سعر ومواصفات أوبو رينو 9 برو.. أفضل هواتف Oppo للفئة المتوسطة

سعر ومواصفات أوبو رينو 9 برو.. أحد أقوى هواتف Oppo متوسطة الفئة، والذي يتمتع بتصميم أنيق ومواصفات شبه رائدة، تقدم جميع الإمكانات التي يحتاج إليها المستهلكين من الشباب، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف سنوضح لكم فيما يلي سعر ومواصفات أوبو رينو 9 برو.



سعر ومواصفات أوبو رينو 9 برو

يتميز هاتف أوبو رينو 9 برو، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 ×2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز.

تتميز الشاشة 10 بت بتغطية التدرج اللوني 100٪ DCI-P3، تبلغ نسبة سطوعها 800 شمعة في الوضع العادي وما يصل إلى 950 شمعة عند عرض صور HDR ومحتوى فيديو HDR10 +، محمية بطبقة من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2.

سعر ومواصفات أوبو رينو 9 برو

ويتمتع هاتف أوبو رينو 9 برو، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، بزاوية 112 درجة، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويتميز إعداد الكاميرا بالهاتف، بدعم شريحة MariSilicon X NPU، وهو النظام الأساسي الخاص بشركة أوبو لمعالجة الصور المتقدمة، وتحسين الفيديو الليلي بدقة 4K والفيديو 4K Ultra HDR.

ويعمل هاتف أوبو رينو 9 برو، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100-Max، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 و 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحزم هاتف أوبو رينو 9 برو، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم الأحدث من أوبو ColorOS 13 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.

سعر أوبو رينو 9 برو في السعودية

يبلغ سعر هاتف أوبو رينو 9 برو في السعودية حوالى 1999 ريال سعودي.

سعر أوبو رينو 9 برو في الإمارات

يبلغ سعر أوبو رينو 9 برو في الإمارات حوالى 1999 درهم اماراتي.

سعر أوبو رينو 9 برو في مصر

يبلغ سعر أوبو رينو 9 برو في مصر حوالى 15999 جنيه مصري.