ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفسيخ ؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد وأضرار الفسيخ.

وذكرت في بداية منشورها الأضرار التي يسببها تناول الفسيخ للجسم والتي كتبتها كالتالي :

1-انتفاخ البطن

يحتوي الفسيخ على كميات مرتفعة من الصوديوم، الذي يؤدي إلى احتباس السوائل داخل البطن والجسم عمومًا، يشعر الشخص بالامتلاء في البطن.

2-العدوى الطفيلية

لا تتسبب بعض الطفيليات في حدوث أعراض حادة واضحة، لكنها قد تتسبب في خطورة على المدى البعيد، قد يتسبب ذلك في الشعور بعدم راحة في المعدة

3-الديدان الشريطية

يعتبر تناول الأسماك دون تعريضها للطهي أحد طرق الإصابة بالديدان، مثل الديدان الشريطية، التي تعتبر أحد أخطر أنواع الديدان نظرًا لأن طولها يبلغ 15 مترًا، يؤدي تناولها إلى الشعور بالتعب الخفيف وعدم الراحة في المعدة والإسهال أو الإمساك، تتغذى الديدان الشريطية على فيتامين ب 12 في الجسم، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الفيتامين.

4-الصداع

يؤدي تناول الفسيخ إلى الإصابة بالصداع، نظرًا لمحتواه العالي من الصوديوم، يعتبر الفسيخ والأسماك المملحة عمومًا أحد الأطعمة الغنية بالأملاح التي تتسبب في أعراض مثل الصداع

5-التسمم الغذائي

قد يؤدي تناول الفسيخ إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، لاحتوائه على بكتيريا خطيرة، تنتج عن تعفن السمك، يتسبب التسمم الغذائي في ضيق التنفس والتأثير على الجهاز العصبي قد تصل إلى الوفاة

6-الرنجة والفسيخ يجهدان القلب والكبد، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من الأملاح. - مشاكل في المعدة. - مشاكل في القولون. - الفسيخ من الأسماك النيئة، لذا فهو يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا.