نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لإطلالة درة في تايلاند.. هل تؤثر العاصفة الترابية على المخ؟.. ماذا يحدث لجسمك عند مضغ اللبان؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة



دراسة: ممارسة العلاقة الزوجية 3 مرات أسبوعيا تحمي من بعض المشاكل الصحية



أحيانا نشعر بالتوتر وعدم القدرة على الاستغراق في النوم، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بريطانيون، أن ممارسة العلاقة الزوجية ثلاث مرات في الأسبوع قد تكون أفضل طريقة متاحة للقضاء على التوتر، وتساعد في الشعور بالإسترخاء.



فستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة



حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

هل تشير آلام الصدر للإصابة بالذبحة الصدرية؟.. حسام موافي يوضح



قال خبير المناعة المصرى الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الأبحاث الحديثة أظهرت أن تلوث الهواء يمكن أن يؤثر سلبًا على المخ بالأخص للأطفال الذين لم يولدوا بعد، حيث أن جزيئات ملوثات الهواء التي تستنشقها المرأة الحامل يمكن أن تنتقل عبرالرئتين إلى مجرى الدم وإلى المشيمة.

هل تؤثر العاصفة الترابية على المخ؟.. خبير مناعة يجيب



قال خبير المناعة المصرى الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الأبحاث الحديثة أظهرت أن تلوث الهواء يمكن أن يؤثر سلبًا على المخ بالأخص للأطفال الذين لم يولدوا بعد، حيث أن جزيئات ملوثات الهواء التي تستنشقها المرأة الحامل يمكن أن تنتقل عبرالرئتين إلى مجرى الدم وإلى المشيمة.



نصف مليون جنيه .. سعر صادم لإطلالة درة في تايلاند



شاركت النجمة درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، إطلالة ناعمة وساحرة خلال قضائها العطلة الصيفية في تايلاند.

ما بين الفوائد والأضرار.. ماذا يحدث لجسمك عند مضغ اللبان؟



مضغ اللبان أمر يعتبر كالإدمان عند البعض، ولكن هل لمضغ اللبان لساعات طويلة أن يتسبب في تأثيرات على الجسم.

فوائد خارقة لـ زيت المشمش للبشرة



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد زيت المشمش للبشرة.



احترس.. تناول هذا النوع من الأطعمة يصيبك بمرض الكبد الدهني



يلجأ كثيرون إلى تناول الوجبات السريعة بدلا من اختيار الأطعمة الصحية التي تعتمد على الخضروات والدهون الصحية، ويمكن ان يجعلوها الوجبة الأساسية لهم عند الخروج أو خلال تواجدهم بالعمل.



بملابس جريئة .. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى عيد ميلاده



أثارت زوجة الفنان راغب علامة الجدل على السوشيال ميديا ، بعد ظهورها فى عيد ميلاده.



ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفسيخ ؟



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد وأضرار الفسيخ.



بلاش الـ6 حاجات دي| هاني الناظر يقدم نصائح للتعامل مع حرارة الطقس



كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، عن نصائح للمواطنين، لحماية أنفسهم من التقلبات الجوية، وارتفاع درجات الحرارة ، قائلا: “اذكر حضراتكم باللاءات الستة في هذا الجو شديد الحرارة”.



يقوي الذاكرة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفشار؟



قدم الدكتور أحمد صبري استشارى السمنة والتغذية ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الفشار.



للرضع والصغار .. فوائد سحرية لزيت السمسم في علاج الكحة



يشتهر زيت السمسم باحتوائه على الفيتامينات المعادن، وخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومضادة للفيروسات. مما يخفف من الجفاف داخليًا وخارجيًا ويعالج الكحة لدى الرضع.



ما أسباب سخونة القدمين في الليل؟



يعاني الكثير من الأشخاص سواء من الرجال أو النساء من سخونة القدم حيث يشعر الشخص بسخونة خارجة من القدمين وخاصة في الليل مما يؤدي إلى عدم الراحة أثناء النوم والأرق فمن الممكن أن يستمر هذا الإحساس لفترة وجيزة مع الوقوف لفترات طويلة أثناء النهار أو من الممكن أن يستمر لفترة طويلة أو مزمنة ، فعلى الرغم من عدم وجود أي مرض واضح لهذا العرض إلا أنه أمر يؤرق الكثير من الأشخاص ويعتبر مرض في حد ذاته ولكن هناك أعراض وأسباب حقيقية وراء سخونة القدمين أثناء الليل يمكن التعرف عليها في هذا المقال وفقا لموقع هيلثى..



سبب صادم وراء الشعور بالدوخة بعد الوقوف مباشرة.. احذره



نشعر أحيانا بالدوخة الشديدة بعد الوقوف مباشرة، دون معرفة السبب وراء حدوث ذلك، وقد علق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن الدوخة بعد الوقوف مباشرة، قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.

استخدام دقيق اللوز يحميك من أمراض خطيرة.. تعرف عليها



يعتبر دقيق اللوز هو بديل شعبي لدقيق القمح التقليدي. وهو دقيق منخفض الكربوهيدرات وغني بالعناصر الغذائية وله طعم مميز.