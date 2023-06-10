المنتخب الأولمبي يرفع شعار التحدي| بركات: قادرون على التتويج إفريقيا.. وميكالي: عودة الجابون لا يعنينا

عقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مؤتمرا صحفيا، قدم خلاله كشف حساب لأولمبي الفراعنة، فى إطار استعداداته لخوض غمار كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس .

وعلق ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي على عودة منتخب الجابون إلى مجموعة مصر فى كأس أمم أفريقيا فى المغرب الي جانب الكشف عن قادم الاستعدادات.

صدى البلد يستعرض أبرز التصريحات التي أطلقها الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على هامش المؤتمر الصحفي.

كشف حساب المنتخب الأولمبي

أكد محمد بركات عضو اتحاد الكرة أن معسكر المنتخب الأولمبي القادم استعدادا لبطولة أمم إفريقيا، مهم جدا.



أضاف بركات خلال المؤتمر الصحفي، اليوم السبت،: نتمنى الفوز للنادي الأهلي غدا الأحد، والعودة باللقب القاري أمام الوداد المغربي .



وقال بركات ايضا: المنتخب الأولمبي لعب 11 مباراة منها 4 رسمي وفاز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات والاحتكاك كان بالمدارس الإفريقية وفقا لرؤية ميكالي وابتعدنا عن المدارس الأوروبية وفى قادم الأيام سوف نخوض مباريات أمام مختلف المدارس الأوروبية.



تابع: سنخوض معسكر يونيو فى الاسكندرية لخوض مباراة ودية أمام غانا ثم السفر إلي المغرب وخوض ودية أمام الكونغو فى ختام الاستعدادات لأمم أفريقيا.

وشدد على أن المنتخب الأولمبي سوف يغادر الى المغرب من أجل التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا والعودة به إلي القاهرة.

أشار بركات الي انه كانت نتائج المنتخب الأولمبي جيدة أمام الجابون وغيرها من المنتخبات الأفريقية .

المنتخب الأولمبي قادر على التتويج لأمم أفريقيا

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن “أولمبي الفراعنة خاض مباريات ودية جيدة، وقمنا بمتابعة اللاعبين بشكل جيد”.

وقال ميكالي، خلال مؤتمر صحفي: “اخترنا من 46 لاعبا قائمة الـ 23 التى ستغادر إلى المغرب من أجل المشاركة فى كأس أمم أفريقيا فى المغرب”.

وأضاف: “أوجه الشكر إلى الأندية التي تعاونت مع المنتخب الأولمبي ومنحنا عناصر جيدة مثل الزمالك والمقاولون العرب وسموحة وإنبي، والتي منحت الفرصة للاعبين للتواجد فى المنتخب الأولمبي”.

وتابع: “لاعبو الأندية التي انضمت إلى المنتخب الأولمبي عادوا إلى فرقهم وشاركوا بشكل أفضل في المسابقات المحلية”.

ولفت ميكالي إلى أن الجهاز الفني توصل إلى القائمة الأخيرة لمنتخب مصر الأولمبي، والمقرر أن يحقق بها لقب كأس أمم أفريقيا فى المغرب.

عودة الجابون الي مجموعة المنتخب الأولمبي



أكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن الجهاز الفني يعتمد على سياسة السير خطوة بخطوة من أجل التأهل إلي أولمبياد باريس القادم.



وقال ميكالي عبر المؤتمر الصحفي الذى انعقد فى مقر اتحاد الكرة: التركيز ينصب لدينا على التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا في المغرب، ونجحنا فى التأهل إلي البطولة القارية ثم يأتي بعدها التركيز فى أولمبياد باريس.



وواصل حديثه: لدينا كامل التركيز في الفترة الحالية على تحقيق الفوز فى بطولة أمم إفريقيا القادمة.



وأشار إلي أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يكون تركيزه على العمل الجماعي، ولدينا مواهب كثيرة فى صفوف أولمبي الفراعنة.



وشدد ميكالي على أن أهم شيء، هو أن لاعبي المنتخب الأولمبي يعلمون قيمة فانلة المنتخب، وذلك شيء جيد.



وأوضح ميكالي أن استبعاد الجابون أو عدم استبعادها لا يعنينا، ونحن تركيزنا مع منتخب مصر الأولمبي فقط، والجابون فريق قوي، ونحن حذرين جدا.

ونوه بأن مجموعة منتخب مصر الأولمبي ليست سهلة، وخروج منتخب الجابون دلالة على أن مجموعتنا قوية وتحتاج إلى تركيز قوي.