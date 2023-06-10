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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: الرئيس السيسي: لدينا 9 ملايين ضيف على أرض مصر.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

 

مع اقتراب العيد| الزراعة تُعلن أسعار الأضاحي وشروط حجزها.. اعرف التفاصيل
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة عن أسعار الأضاحي وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى، قائلًا:"سعر اللحم الحي فيها يبدأ من 125 جنيها ويوجد أنواع مختلفة الجاموسي والبقري والضاني".

متنسوش الرقم ده.. الرئيس السيسي: لدينا 9 ملايين ضيف على أرض مصر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحن حريصون على أن يتوقف الاقتتال في السودان من خلال الحوار والتفاوض بين الأشقاء في السودان".

 

الرئيس السيسي: كل الأزمات هتعدي.. وصمدنا بسبب الإصلاحات الاقتصادية| فيديو
عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بزيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا: “نسعى جاهدين لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي أثرت على معظم دول العالم”، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على سلاسل الإمداد وساعدت في زيادة الأسعار على مستوى جميع الدول.

 

العثور على أربعة أطفال أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا .. شاهد
عرضت فضائية “ يورونيوز ” تقريرا عن العثور على أربعة أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا . 

 

بحضور الرئيس.. لقطات من جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي
عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات من جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الرئيس السيسي.
 

أسباب رفع بعض المجازر لـ أسعار اللحوم.. الزراعة تكشف
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، استعدادات الوزارة  لموسم عيد الأضحى، قائلًا إن الوزراة دائمًا ما تقوم بتكثيف الجهود والاستعدادات لاستقبال المواسم المختلفة.

 

عيار 21 يسجل 2335 جنيها| أسعار الذهب اليوم السبت.. فيديو
قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت؛ وذلك خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".
 

منخفض جوي خماسيني .. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء وتوجه نصيحة للمواطنين | فيديو
كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد   الجوية عن حالة الطقس، خلال الأسبوع الحالي .

 

اللقطات الأولى لحادث تصادم طائرتين في اليابان.. شاهد
عرضت فضائية إكسترا نيوز اللقطات الأولى من حادث تصادم طائرتين في اليابان.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في القاهرة الكبرى والمحافظات | فيديو
قدّمت الإعلامية فرح سعيد ، تقريرًا عن  درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

التوك شو الزراعة اسعار الاضاحى السيسي الأرصاد

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