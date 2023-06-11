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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للسعادة.. نصائح لتحسين العلاقة الزوجية

فى اليوم العالمي
فى اليوم العالمي للسعادة نصائح للسعادة الزوجية

اليوم العالمي للسعادة والرفاهية هو يوم عالمي يحتفل به في 11 يونيو من كل عام، وتم إعلان هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.

أطباق شرقية يمكن تقديمها مع الخبز الأحسائي

طريقة عمل الخبز الأحسائي

 في اليوم العالمي للسعادة نصائح للسعادة الزوجية

في اليوم العالمي للسعادة، يمكن تقديم بعض النصائح لتعزيز السعادة الزوجية كشف عنها الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية .

1. التواصل الفعال: يجب أن يكون هناك تواصل فعال بين الزوجين حول كل شيء يخص حياتهما الزوجية، وذلك من خلال الحوار والاستماع الجيد للآخرين وتبادل الأفكار والمشاعر.

2. الاعتناء بالمظهر الشخصي: يجب الاعتناء بالمظهر الشخصي والمظهر الخارجي للزوجين، وذلك لأنه يعكس الاهتمام بالذات ويؤدي إلى تحسين الثقة بالنفس وزيادة الجاذبية الجنسية.

3. إظهار الاهتمام والتقدير: يجب على الزوجين إظهار الاهتمام والتقدير لبعضهما البعض، وذلك من خلال التعبير عن المشاعر والحنان وتقديم الهدايا والأفعال التي تعبر عن الحب والاحترام والتقدير.

4. تخطيط الأنشطة المشتركة: يجب على الزوجين تخطيط الأنشطة المشتركة والتي تمكنهم من الاستمتاع بوقتهما معًا، وذلك من خلال السفر والرحلات والهوايات والأنشطة الرياضية والثقافية.

5. حل المشكلات بشكل بناء: يجب على الزوجين حل المشكلات والصعوبات التي تواجههما بشكل بناء وإيجابي، وذلك من خلال الحوار والتفاهم والتعاون والتسامح.

6. الاحتفال بالأحداث المهمة: يجب الاحتفال بالأحداث المهمة في حياة الزوجين، مثل الأعياد والذكريات والنجاحات، وذلك من خلال الاحتفالات الخاصة وتبادل الهدايا والاحتفالات العائلية.

7. الاستمتاع بالحياة الجنسية: يجب على الزوجين الاستمتاع بالحياة الجنسية، وذلك من خلال التحدث والتعبير عن الرغبات والاحتياجات والتفاهم والتعاون.

ويمكن أن تساعد هذه النصائح على تعزيز السعادة الزوجية وتحسين العلاقة بين الزوجين.

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