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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الخبز الأحسائي

الخبز الأحسائي
الخبز الأحسائي

الخبز الأحسائي هو نوع من الخبز الشرقي التقليدي الذي يتم صنعه في مدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، وفيما يلي طريقة عمله للشيف مني بهاء. 

المكونات:
- 3 أكواب من الطحين الأبيض
- 1 ملعقة صغيرة من الملح
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
- 1 ½ كوب من الماء الفاتر

الطريقة:

1. في وعاء كبير، اخلطي الطحين والملح والخميرة الفورية معًا.
2. أضيفي الماء الفاتر واعجني المزيج حتى يتكوّن عجين ناعم ومتماسك.
3. قومي بتغطية العجين بمنشفة واتركيها تتخمر لمدة ساعة في مكان دافئ.
4. بعد ساعة، اعجني العجين مجددًا لمدة 5 دقائق حتى يصبح متماسكًا.
5. شكّل العجين إلى كرات صغيرة واتركها تتخمر لمدة 10 دقائق.
6. افردي الكرات على سطح مرشوش بالطحين حتى تصبح رقيقة بسمك 1/4 بوصة.
7. انقلي الخبز إلى صينية خبز وأدخله إلى فرن محمّى مسبقًا على درجة حرارة 500 درجة فهرنهايت لمدة 5 دقائق.
8. بعد 5 دقائق، انقلي الخبز إلى الصف العلوي من الفرن واتركه يخبز لمدة 2-3 دقائق حتى يتحمر وينضج تمامًا.
9. قومي بإخراج الخبز من الفرن واتركيه يبرد لمدة 5 دقائق قبل تقطيعه وتقديمه.

وبهذه الطريقة تكون قد صنعتِ الخبز الأحسائي التقليدي، ويمكن تقديمه مع العديد من الأطباق الشرقية المختلفة.

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