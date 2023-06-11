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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أطباق شرقية يمكن تقديمها مع الخبز الأحسائي

ما هي الأطباق الشرقية
ما هي الأطباق الشرقية التي يمكن تقديمها مع الخبز الأحسائي؟

الخبز الأحسائي هو نوع من الخبز الشرقي التقليدي الذي يتم صنعه في مدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية.

طريقة عمل الخبز الأحسائي

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ما هي الأطباق الشرقية التي يمكن تقديمها مع الخبز الأحسائي؟

قالت الشيف مني بهاء، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، يمكن تقديم الخبز الأحسائي مع العديد من الأطباق الشرقية، ومنها:

1. المندي: وهي وصفة شهيرة في المطبخ الشرقي، حيث يتم تحضير اللحم والأرز في طنجرة خاصة ويتم تقديمها مع الخبز الأحسائي.

2. الحمص: وهو طبق شهير في بلاد الشام، حيث يتم طهي الحمص مع الطحينة وعصير الليمون والثوم والزيت، ويتم تقديمه مع الخبز الأحسائي.

3. الفول: وهو طبق شهير في المطبخ الشرقي، حيث يتم طهي الفول مع الثوم والبصل والطماطم والتوابل، ويتم تقديمه مع الخبز الأحسائي.

4. البسلة باللحم: وهو طبق شهير في المطبخ الشرقي، حيث يتم طهي اللحم مع البصل والثوم والتوابل وإضافة البازلاء إليه، ويتم تقديمه مع الخبز الأحسائي.

5. الشاورما: وهي وصفة شهيرة في المطبخ الشرقي، حيث يتم شوي شرائح اللحم المتبلة بالتوابل والزيت، ويتم تقديمها مع الخبز الأحسائي والخضروات المشكلة.

6. الكبسة: وهي وصفة شهيرة في المطبخ الشرقي، حيث يتم تحمير اللحم مع البصل والثوم والتوابل وإضافة الأرز إليه، ويتم تقديمها مع الخبز الأحسائي.

وهناك العديد من الأطباق الشرقية الأخرى التي يمكن تقديمها مع الخبز الأحسائي، حسب الذوق الشخصي والمنطقة الجغرافية.

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