عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا أفعل لأنال مثل ثواب الحجاج؟ .. عليك بـ 10 أمور

الحج
الحج

ماذا أفعل لأنال مثل ثواب الحجاج؟ .. سؤال يكثر البحث عنه خاصة مع دخول موسم الحج 1444 هجريا، فقد يحزن البعض لعجزه عن السفر إلى البيت الحرام وزيارة الروضة الشريفة، وقضاء الركن الخامس للإسلام، إلا أنه قد تنال أجر هذا بهذه الأعمال وإن لم يسقط عنك الفريضة.

ماذا أفعل لأنال مثل ثواب الحجاج؟

اعلم أن الحج فريضة كتبها الله على المستطيع من عباده فلا تشق على نفسك ولا ترهقها بالتفكير، يقول تبارك وتعالى:"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، وجاء عن عَلِيٍّ  رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ [المائدة:101].

وقد قال إبن رجب رحمة الله : "أن من عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج". 

حكم حلق وتقصير الشعر لـ الأصلع في الحج.. علي جمعة يوضح

الأزهر للفتوى: أداء الصلوات المكتوبة في المسجد يعدل ثوابها الحج

ومن العشر التي تعدل ثواب الحج والعمرة ما يلي:

1 - جبر الخواطر وقضاء حوائج الناس حج واعتمار بلا ترحال.. قال الحسن: مشيك فى حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة.

2 - بر الوالدين أعظم حجة فهما جنة الدنيا والآخرة..عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم وصى رجلاً ببر أمه وقال له "أنت حاج ومعتمر ومجاهد" ويعني: إذا برها.

3- أداء واجبات الوظيفة والوطن والدين والناس أفضل حجة.

4- التوقف عن إيذاء الناس أفضل حجة، قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان.

5- صلاة العشاء فى جماعة حجة والفجر عمرة.. قال عقبة بن عبد الغافر: صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة وصلاة الغد في جماعة تعدل عمرة.

6 - صلاة الفجر في جماعة ثم ذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين.. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى الصبح فى جماعة ثم جلس فى مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة" .

7 - حتى صلاة الجمعة حجة تطوع واجرها كصلاة زيادة.. اعتبر الإسلام أن شهودك لصلاة الجمعة يعدل حجة تطوع، قال سعيد بن المسيب هو أحب إلى من حجة نافلة.

8 - الخروج إلى المسجد ﻷداء صلاة مفروضة حج.. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من تطهر فى بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج المحرم ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر".

9 - التسبيح وذكر الله بعد الصلوات حج واعتمار.. عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين".

10- العمرة في رمضان تعدل حجة في الأجر..فات بعض النساء الحج مع النبى صلى الله عليه وسلم فلما قدم سألته عما يجزئ من تلك الحجة قال: "اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي".

الحج ماذا أفعل لأنال مثل ثواب الحجاج موسم الحج 1444 البيت الحرام الركن الخامس للإسلام العشر التي تعدل ثواب الحج والعمرة ثواب الحج والعمرة أجر حجة وعمرة تامة صلاة الفجر في جماعة العمرة في رمضان بدائل الحج والعمرة ثواب الحج المبرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

مشادة بين رضا عبد العال وإكرامي الشحات ومهيب يتدخل.. فيديو

رسالة مثيرة من خبير لوائح لـ كهربا عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

شاهد مباراة الاهلى والوداد مباشر الآن 1-1 في نهائي أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

عليَّ صيام الشهرين المتتابعين للكفارة.. فهل تكون بالأيام الهجرية أم الميلادية؟

ما هي الأنعام التي يجوز الاشتراك فيها للأضحية ؟ الأزهر يجيب

هل تجوز الهرولة أثناء الطواف بين الصفا والمروة؟ .. علي جمعة يجيب

فتاوى تشغل الأذهان| حكم تقبيل الحجر الأسود.. ماذا يفعل المعتمر إذا شك في عدد مرات طوافه حول الكعبة؟.. وهل يستجاب الدعاء عند شرب ماء زمزم؟

هل يستجاب الدعاء عند شرب ماء زمزم؟.. وما صحة حديث "زمزم لما شرب له"

أمين «البحوث الإسلامية»: البحث عن الفهم والتفاهم ضرورة حتمية وفريضة دينية

ماذا يفعل المُعتمر حال الشك في عدد أشواط الطواف حول الكعبة؟

الاعتمار والحج بمال حرام .. حكمه وهل يسقط الفريضة أم تجب مرة أخرى؟

ترشيحاتنا

سفير مصر في المغرب: فخور بتتويج الأهلي

البرلمان العراقي يوافق على ميزانية السنوات المالية 2023-2024-2025

الحديد يتراجع بقوة لأول مرة منذ العام الماضي عالميا|وهذه قيمة الطن الآن

أبراج تشعر بالإهمال العاطفي طوال الوقت.. هل انت منهم؟

ماذا أفعل لأنال مثل ثواب الحجاج؟ .. عليك بـ 10 أمور

لكزس TX 2024 الجديدة كليًا بقدرات فنية عالية الأداء .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك الأناناس بمذاق لا يقاوم

مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم| أعراض خطيرة

هذا المقدار من واقي الشمس يحميك من سرطان الجلد.. تفاصيل

طريقة عمل جمبري بصوص الزبدة| أحلى من المطاعم

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ