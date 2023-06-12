ماذا أفعل لأنال مثل ثواب الحجاج؟ .. عليك بـ 10 أمور

ماذا أفعل لأنال مثل ثواب الحجاج؟ .. سؤال يكثر البحث عنه خاصة مع دخول موسم الحج 1444 هجريا، فقد يحزن البعض لعجزه عن السفر إلى البيت الحرام وزيارة الروضة الشريفة، وقضاء الركن الخامس للإسلام، إلا أنه قد تنال أجر هذا بهذه الأعمال وإن لم يسقط عنك الفريضة.

ماذا أفعل لأنال مثل ثواب الحجاج؟

اعلم أن الحج فريضة كتبها الله على المستطيع من عباده فلا تشق على نفسك ولا ترهقها بالتفكير، يقول تبارك وتعالى:"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، وجاء عن عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ [المائدة:101].

وقد قال إبن رجب رحمة الله : "أن من عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج".

ومن العشر التي تعدل ثواب الحج والعمرة ما يلي:

1 - جبر الخواطر وقضاء حوائج الناس حج واعتمار بلا ترحال.. قال الحسن: مشيك فى حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة.

2 - بر الوالدين أعظم حجة فهما جنة الدنيا والآخرة..عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم وصى رجلاً ببر أمه وقال له "أنت حاج ومعتمر ومجاهد" ويعني: إذا برها.

3- أداء واجبات الوظيفة والوطن والدين والناس أفضل حجة.

4- التوقف عن إيذاء الناس أفضل حجة، قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان.

5- صلاة العشاء فى جماعة حجة والفجر عمرة.. قال عقبة بن عبد الغافر: صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة وصلاة الغد في جماعة تعدل عمرة.

6 - صلاة الفجر في جماعة ثم ذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين.. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى الصبح فى جماعة ثم جلس فى مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة" .

7 - حتى صلاة الجمعة حجة تطوع واجرها كصلاة زيادة.. اعتبر الإسلام أن شهودك لصلاة الجمعة يعدل حجة تطوع، قال سعيد بن المسيب هو أحب إلى من حجة نافلة.

8 - الخروج إلى المسجد ﻷداء صلاة مفروضة حج.. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من تطهر فى بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج المحرم ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر".

9 - التسبيح وذكر الله بعد الصلوات حج واعتمار.. عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين".

10- العمرة في رمضان تعدل حجة في الأجر..فات بعض النساء الحج مع النبى صلى الله عليه وسلم فلما قدم سألته عما يجزئ من تلك الحجة قال: "اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي".