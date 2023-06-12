مشادة بين رضا عبد العال وإكرامي الشحات ومهيب يتدخل.. فيديو

دخل رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق في جدال مع إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي الأسبق عقب تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد تعادله مع الوداد 1- 1، في مباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب مركب محمد الخامس، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وقال رضا عبدالعال، خلال حواره ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «الأهلي فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد معاناة، وأي حد أهلاوي هيقول مكنش خايف يبقى كداب».

وأضاف: «الأهلي معملش حاجة في المباراة، الأهلي النهاردة في الملعب كان (محمد أبوسويلم)، يعني الرجولة والجدعنة والإصرار والروح.. إللي كسب الأهلي روح اللعيبة».

ورد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي الأسبق، على تصريح رضا عبدالعال: «أنا مكنتش خايف، الوداد معملش حاجة غير الهدف الذي أحرزه، الروح موجودة على طول في لاعبي الأهلي».

ووجه رضا، رسالة إلى إكرامي، قائلًا: «انت كنت خايف، بدليل لما جون الوداد دخل وقعت تحت الترابيزة».

وانفعل إكرامي على رضا عبدالعال، قائلًا: «اتكلم معايا عدل، إيه وقع تحت الترايزة! إحنا مش موقف تهريج دلوقتي؟ احنا في موقف فرحة».

وتابع: «احنا لعبنا وحش ومدربنا وحش وحش ولعبتنا وحشة، لكن خدنا الكاس».