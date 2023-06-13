مشاهد من ليلة التتويج بدوري الأبطال| حقيقة "خناقة" ثلاثي الأهلي.. ونجم الفريق مرشح للتمثيل

‏توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء الأحد الماضي على ملعب مركب محمد الخامس.

وتقدم يحيى عطية الله نجم الوداد بالهدف الأول، فيما أدرك هدف التعادل محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي.

و‏من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023؛ باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي، وذلك أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب كأس الكونفدرالية خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2023.

وشهد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، العديد من المشاهد المثيرة من جانب النادي الأهلي.

سر رفض رئيس الأهلي طلب حسام غالي فى إياب الوداد

وأكد محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الإعداد لمواجهة الوداد المغربي في الإياب بنهائي دوري الأبطال، كان دقيقا للغاية من الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الجميع داخل النادي كان يقدر المسئولية من أجل الفوز بالبطولة.

وقال شوقي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي تحكمه لوائح خاصة بالمكافآت الخاصة باللاعبين، هناك معايير واضحة، واللاعبين يقاتلون من أجل مصلحة النادي وليس من أجل المال".

وأضاف: "دائمًا، النادي الأهلي له تقاليد ومبادئ خاصة، وعضو مجلس الإدارة الذي يتواجد في رئاسة البعثة لنهائي أي بطولة، هو من يتواجد في مراسم التتويج، وحسام غالي حاول مع الخطيب لكي يتواجد في منصة التتويج، ولكنه رفض، وأصر على وجود حسام غالي فقط، وهذا هو النادي الأهلي".

وزاد: "الخطيب أصر على تحية الجمهور رغم معاناته من آلام في قدمه، وذهبنا جميعًا لتحية الجماهير التي تواجدت في استاد محمد الخامس، والتي دعمت وساندت اللاعبين والجهاز الفني، ودائما نحترم الجماهير الأهلاوية التي تؤازر النادي، نعرف قدر جماهيرنا".

نجم الأهلي مرشح للمشاركة في عمل فني

أعرب الفنان علي ربيع، عن سعادته الغامرة؛ بعدما أصبحت أغنيته "سطلانة"، هي الأشهر في احتفالات لاعبي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال علي ربيع، في مداخلة عبر برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "والله أنا فرحان جدًا أن تكون فرحة لاعبي الأهلي على أغنية «سطلانة» فيلم "بعد الشر" وحاجة جميلة جدًا جدًا".

وأردف قائلًا: "عمري ما تخيلت إن تيجي فرحة جماهير الأهلي تكون على أغنية أنا عاملها في فيلم خصوصًا إني أنا أهلاوي".

وأشار ربيع إلى أن لاعبي الأهلي استطاعوا أن يحققوا بطولة للأهلي كانت صعبة جدًا.

وحول كيفيه متابعته للمباراة، قال ربيع: "من بعد جول الوداد كنت بقول جول وهنكسب.. وقبل الضربة الركنية قلت إنها هتيجي جول ودخلت".

وذكر ربيع، أن من بين لاعبي الأهلي، يرى أن طاهر محمد طاهر هو الأقرب أن يكون ممثلًا معه في عمل فني.

حقيقة خلافات ثلاثي الأهلي

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي، عن حقيقة خلافه مع كهربا ومحمد الشناوي قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد المغربي.

وقال شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية: “اخترت أن أكتب اسم شوبير على القميص، وأحب أن يظل الاسم في الملاعب، وقصدت أن أرتدي القميص بالعكس في النهائي؛ لأجل أبي، وأخبرته بذلك”.

وأوضح: “لا أساس من الصحة حول استبعادي من قائمة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب خناقة مع الشناوي وكهربا، كولر اجتمع بنا وأخبرني أنني لعبت مباراة كبيرة، ولكن الشناوي هو من سيخوض لقاء الإياب في المغرب، وعلي لطفي على دكة البدلاء، وأخبرت كولر أنني معه في أي قرار يتخذه، وبالطبع حزنت لاستبعادي من القائمة”.