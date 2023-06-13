تقرير تلفزيوني: الحفاظ على الهوية المصرية من أهم مكاسب ثورة 30 يونيو

سلط برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، الضوء على الهوية المصرية كأحد أهم المكاسب التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو.

وقالت الإعلامية جومانا ماهر: "من أهم إنجازات ثورة 30 يونيو الحفاظ على الهوية المصرية وتماسك الشعب المصري، فقد كانت هناك محاولات للتقسيم والاستقطاب والإرهاب في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية".

وأضافت: "هذا الاستقطاب مثل الخطر الأكبر على الدولة المصرية، وبخاصة مع فكرة الأخونة التي حاول من خلالها التنظيم السيطرة على كل المؤسسات والهيئات في الدولة".

وأكدت: "عظمة ثورة 30 يونيو الحقيقية لا تكمن فقط في الهوية المصرية مرة أخرى، لكنها أكدت على هوية المصريين وأن المصريين لهم هوية مختلفة لم يستطع الإخوان فهمها، وبخاصة أنها تتميز بالسلام ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، والتعايش السلمي مع بعض دون إرهاب أو محاولات للوقيعة بين المصريين وبين الشعب ومؤسسات الدولة".