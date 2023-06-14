ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الحليب مع العسل على الريق.

فوائد الحليب مع العسل على الريق ما يلي :-

· العناية بالبشرة والجلد يحتوي كلٌّ من العسل والحليب على العديد من الخواص المطهرة، والمضادة للبكتيريا، وتظهر هذه الخصائص بشكل أكثر وضوحاً عند خلط هاتين المادتين الغذائيتين مع بعضهما.

· تسهيل عملية الهضم يدخل في تركيب العسل العديد من المكونات المهمة والضرورية للأمعاء، كما يحتوي على العديد من السكريات التي لها دور مهم في عملية الهضم.

· إمداد الجسم بالطاقة تناول كوب من الحليب المحلى بالعسل في صباح كل يوم يزيد من قوة المرء الجسدية، ويمد جسمه بالصحة.

· تقوية العظام من المعروف أن الحليب يحتوي على نسبة عالية جداً من الكالسيوم، وهو عنصر مهم وضروري لنمو العظام وتقويتها، والعسل يحمل مواد تسهل وتسرع عملية امتصاص الكالسيوم من قبل أنسجة الجسم المختلفة.

· تأخير ظهور علامات الشيخوخة يحتوي مشروب الحليب مع العسل على أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة