مصطفى الفقي يوضح أسباب طرح فكرة إنشاء مقبرة للخالدين

تحدث مصطفى الفقي، المفكر السياسي عن فكرة إنشاء مقبرة للخالدين، قائلا: تصريحي كان في شهر نوفمبر العام الماضي، عندما تواصل معه الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس، يشكو محاولة نقل رفات والده الأديب إحسان عبدالقدوس، ومن بعدها شكوى أبنه يحيى حقي، بالإضافة إلى نقل رفات الملكة فريدة، وطه حسين.



وأضاف “مصطفى الفقي” خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، :" الدولة استجابت لكل تلك الشكاوى، حتى جاءت شائعات بنقل رفات طه حسين، وطلب بعض المادر الفرنسية بـ رفات طه حسين، ليكون في بلده الثاني، الذي تزوج منها، ولكن الدولة رفضت وأكدت مدى أهمية طه حسين ومقبرته".



ولفت إلى أن تنظيم الدولة للشوارع والمحاور في المناطق السكنية أمر لا بأس به، منوها بأنه تم نقل بعض مقابر اليهود المصريين لإقامة الطريق الدائري.



وأكمل: لذلك جاءتني فكرة إنشاء مقبرة جماعية للخالدي، لتكون مزار للسائحين وتضم كافة العلماء والشخصيات المؤثرة في التاريخ المصري.

