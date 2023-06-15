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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ختام الدورة التدريبية لأئمة وعلماء بنين بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر

صدى البلد

اختتمت اليوم، أعمال الدورة التدريبية الأولى لأئمة وعلماء بنين، التي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، وشارك فيها 18 إمامًا وواعظًا من دولة بنين بالحضور المباشر.

الدورة التدريبية الأولى لأئمة وعلماء بنين

وقال أ.د/ محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إننا نعمل من خلال هذه الدورات على وضع أقدامكم على الطريق السليم في إعادة النظر في تناول القضايا الإسلامية التي تواجهكم بالفكر الصحيح والأسلوب العلمي المعاصر؛ حتى تكون لديكم القدرة على مواجهة أدعياء الدين المغرضين.

وطالب المتدربين بأن يكون هناك تواصل مستمر مع فرع المنظمة في بنين والمركز الرئيس في القاهرة؛ للإجابة عن أي استفسارات والرد على الأمور التي تستجد على الساحة الفكرية.

أكد أ.د/ حسن الصغير - رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، على حرص فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على تقديم يد العون للدارسين في بنين حتى تصل إليهم الدعوة الإسلامية الصحيحة المبنية على الوسطية والاعتدال، وشدد على أهمية التواصل حتى نتمكن من مد يد العون بالمادة العلمية والثقافية لمواجهة الأفكار المتطرفة.


من جانبه وجه أ.د/ عبد الدايم نصير - الأمين العام للمنظمة، النصيحة للمتدربين بأن يبذلوا جهدًا لتصحيح صورة الإسلام، وطالبهم بأن يكونوا قدوة لمجتمعاتهم بحسن المعاملة ونشر سماحة الإسلام وفضائله التي تدعو إلى البعد عن العنف والتشدد.


قال أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إنه سعيد بالأئمة المتدربين حيث أصبحت لديهم الخبرة في تفنيد الأفكار المنحرفة ومناقشة القضايا المطروحة في مجتمعاتهم بعقل سليم.


وفي ختام الدورة، استلم العلماء المتدربون شهادات التخرج وقدموا الشكر للمنظمة والأكاديمية على هذا الجهد.

الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر أكاديمية الأزهر العالمية الدورة التدريبية الأولى لأئمة وعلماء بنين الدعوة الإسلامية الصحيحة

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