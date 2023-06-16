مكون سحري يخلصك من الوزن الزائد في أسرع وقت

تحتاج الكثير من الفتيات انقاص الوزن بشكل سريع وقد أكدت الأبحاث أن الصمغ العربي أفضل مكون طبيعي للتخسيس وإزالة جميع الدهون من الجسم، وتحسين وظائف الكلى، و
شد الجسم بطريقة طبيعية وفقا لindia.com
كما أن الصبغ العربي ليس له أي أعراض جانبية فإن طريقة الاستخدام :
معلقتين منه على كوب مياه ساخنة صباحا وليلا.
ومن المعروف عن الصمغ العربي أنه الملقب بالعلاج السحري الذي يعالج معظم الأمراض الشائعة في هذا الوقت وأهمها
1-البدانة ( التخسيس الجسم كلة وبالأخص الكرش
2-السكر
3-الضغط المرتفع
4-الامساك الحاد والمزمن
5-الكلي والمسالك البوليه ( فشل الكلي – والضمور – والقصور )
6-الضعف الجنسي ( لتقوية الحيوانات المنوية والانتصاب
7-كل الامراض الباطنة والجلدية
8-الكوليستيرول
9-امراض الصدر والرئة
10-جميع انواع السرطانات
11-تقوية المناعه
12- علاج القولون العصبي وسلطان القولون
طريقة تناول الصمغ العربي
يتناول منه مقدار اربع ملاعق مقسمة الي مرتين ملعقتان صباحا وملعقتان مساءا
طريقة تحضيره : يضاف معلقه من هذا المطحون الي كوب ماء دافئ ويقلب جيدا ويترك حتي يذوب تماما ويقلب ويشرب علي الريق وتكررهذه العملية في المساء قبل النوم