موقف محرج لمغنية فريق Blackpink على المسرح

تعرضت جيني واحدة من أعضاء فريق Blackpink الغنائي إلى موقف محرج على المسرح، وانسحبت على الفور بسبب حالتها الصحية المتدهورة.

أجبرت جيني مغنية فريق Blackpink على الخروج من المسرح وتوقف حفل ضمن جولتهم الغنائية في أستراليا، وأكدت الوكالة المسئولة عنهن أن الاستشارة الطبية الفورية في المكان نصحت بضرورة انسحابها.

وجهت الوكالة اعتذارها لجمهور فريق الكي بوب الكورية Blackpink بسبب هذا الموقف، وأكدت على أن جيمي كانت عازمة على الاستمرار في الآداء حتى النهاية، لكن قرار انسحابها كان لضمان حصولها على قسط وافر من الراحة والاستقرار.

جيني التي تبلغ من العمر 27 عاما، ستتعافى سريعا، وتبذل قصارى جهدها للعودة وسط زميلاتها، وذلك بعدما انتشر فيديو لها وهي ترقص إلى جانب زميلاتها ثم استدارت وخرجت بينما كان ينادى المعجبون باسمها.

وكتبت نجمة Blackpink اعتذارا عبر انستجرام، موضحة أنها تحاول جاهدة لاستعادة حالتها الطبيعية، وشكرت الجمهور على دعمه لها.

حقق فريق BLACK PINK من قبل نجاحا كبيرا أيضا بأغنيتهم المشتركة مع سيلينا جوميز Ice Cream ووصلت مشاهداتها إلى 773 مليون منذ طرحها في أغسطس 2020.

وظهرت سيلينا جوميز في بداية الكليب كبائعة "آيس كريم"، بينما ظهرت عضوات black pink وهن يلعبن ويمازحن بعضهن البعض في أجواء مبهجة ومرحة.

طرح الفريق الكوري النسائي من قبل أغنية Pink Venom، وحققت طفرة ونجاحا كبيرا على غرار أعمال الفريق الشهير BTS الذي أعلن أعضائه انفصالهم مؤخرا رغم النجاحات الكبيرة التي حققوها سويا.