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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تحديد أولوياتك.. ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يواصل توعية النشء بالآداب الإسلامية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يعقد الجامع الأزهر الشريف، السبت المقبل، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

يأتي ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

ويحاضر في الملتقى د. محمد عبد المجيد، الباحث بإدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ليناقش" حروف الجر"، بينما يستعرض الشيخ خلال إسماعيل، الباحث برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، "ترتيب الأولويات" ومدى أهميتها وكيفية الاستفادة من هذا الترتيب وأثره على النشء.

وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

وأضاف د.عودة ، أنه من المقرر فتح ملتقى الطفل في جميع محافظات الجمهورية خلال الشهر القادم، حتى يعم النفع والفائدة لجميع أطفالنا في كل قرى ومراكز الجمهورية.

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