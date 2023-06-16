عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير من تناول طاجن الأرز المعمر .. تعرف على السبب

مخاطر تناول وجه طاجن
مخاطر تناول وجه طاجن الأرز المعمر المحروق

يعتبر طاجن الأرز المعمر من وصفات الاكل التي يشتهر بها المطبخ المصري، وتتميز بمكونات غنية، وعلى الوجه يكون مقرمش مائل للإحتراق قليلا، ولكن هل لتناول الوش المحروق اي مخاطر على الصحة، الإجابة نتطرق إليها في السطور التالية..

 

مخاطر تناول وجه طاجن الأرز المعمر المحروق

 

قال الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية، أن طاجن الأرز المعمر والذي يتميز ب "الوجه المحروق" قد يتسبب تناوله فى العديد من المخاطر الصحية، وذلك لأنه يحتوي على مادة كربون سامة.

 

جمال شعبان: أحترس من إرتكاب هذه الافعال في موجات الحر الشديد

مفيدة وشهية.. طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت

 

وأضاف أسامة صلاح عبر منشوره على حسابه الرسمي على فيس بوك، إلى أن هذه المادة الكربونية،  تعرض الجسم للإصابة بالسرطان، بسبب تناول المادة المحترقة الموجودة على طاجن الأرز المعمر.

 

ونصح صلاح، بتناول الأرز المعمر، دون تناول الوجه المحروق في الأعلى، او بتجنب حرقه من الأساس، ويمكن الأستكفاء بأخذ الطاجن اللون الذهبي، وتطبيق الأمر على جميع أنواع الطعام التي يتم تحميرها.

 

مخاطر تناول وجه طاجن الأرز المعمر المحروق

 

وأكد الدكتور صلاح، ضرورة عدم حرق أي نوع من الطعام، سواء كانت المكرونات أو العيش أو الأرز المعمر أو غيرها من الأطعمة، لأنها تسبب الإصابة بالسرطان لاحتوائها على تلك مادة كريونيه مسرطنة.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، أيضًا من تناول الاطعمة المحروقة، نظرا لأنها تسبب الإصابة بمرض السرطان.

الارز الأرز المعمر طاجن الارز المعمر وجه طاجن الأرز المعمر المحروق كربون السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

لليوم الثاني.. القبض على مصريين بالسعودية لترويجهم لحملة حج وهمية

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

بـ ألفاظ خارجة | خناقة وبلطجة أمام مول طلعت حرب .. فيديو

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

سمكة قرش تلتهم غطاسة ماهرة في البحر.. ماذا حدث؟

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

موضوعات متعلقة

مفيدة وشهية.. طريقة عمل التمر المحشي بالبسكويت

عدوكم الأول.. حسام موافي يحذر مرضى ضغط الدم من الملح| اعرف السبب

بعد شائعة طلاقها.. جوري بكر تشارك متابعيها صورة جديدة تجمعها بزوجها

بـ روشتة دوائية | هاني الناظر يحذر من هذا الفعل في الصيف

خلال ساعة ونصف.. طريقة عمل الجريش التركي في المنزل

منتظرين مفاجأة.. صور جمعت بين أحمد سعد وزوجته

أعشاب شهيرة لها فوائد غير متوقعة للبشرة.. تعالج التجاعيد وحب الشباب

بعد اختيار الفنانات له.. موضة الدنيم تحدث ثورة في عالم الأزياء

ترشيحاتنا

طلع بمصلحة من موت ابوه| موجة غضب من بلوجر وثق لحظة احتضار والده.. شاهد

حسام موافي يحذر الأطفال مرضى السكر من الأكل خارج المنزل لهذا السبب

وفاة الأخ الثالث للطفلين ضحية الآيس كريم في سوهاج

ماكرون يطلب من بن سلمان تدخلا عاجلا للسعودية في هذه الأزمة..ما القصة؟

ماجي الحلواني : أهديت للرئيس السيسي كتابي إمبراطورية إمام الكروية

تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة مالطا في تصفيات أمم أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 شائعات صادمة عن خسارة الوزن.. زيت الزيتون والعسل أبرزها

تحذير من تناول طاجن الأرز المعمر .. تعرف على السبب

طريقة عمل تريليتشا كيك بالمانجو

عدوكم الأول.. حسام موافي يحذر مرضى ضغط الدم من الملح| اعرف السبب

فيديو

سرقة أغانيه وحياته الشخصية.. تامر عاشور يفتح خزائن أسراره

فرص واعدة .. صفقة قطرية مصرية في 7 فنادق تاريخية | فيديو جراف

بسبب الآيس كريم .. تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة في حياة طفلتين |فيديو

الكيلو بـ 150 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأضاحي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ