تحذير من تناول طاجن الأرز المعمر .. تعرف على السبب

يعتبر طاجن الأرز المعمر من وصفات الاكل التي يشتهر بها المطبخ المصري، وتتميز بمكونات غنية، وعلى الوجه يكون مقرمش مائل للإحتراق قليلا، ولكن هل لتناول الوش المحروق اي مخاطر على الصحة، الإجابة نتطرق إليها في السطور التالية..

مخاطر تناول وجه طاجن الأرز المعمر المحروق

قال الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية، أن طاجن الأرز المعمر والذي يتميز ب "الوجه المحروق" قد يتسبب تناوله فى العديد من المخاطر الصحية، وذلك لأنه يحتوي على مادة كربون سامة.

وأضاف أسامة صلاح عبر منشوره على حسابه الرسمي على فيس بوك، إلى أن هذه المادة الكربونية، تعرض الجسم للإصابة بالسرطان، بسبب تناول المادة المحترقة الموجودة على طاجن الأرز المعمر.

ونصح صلاح، بتناول الأرز المعمر، دون تناول الوجه المحروق في الأعلى، او بتجنب حرقه من الأساس، ويمكن الأستكفاء بأخذ الطاجن اللون الذهبي، وتطبيق الأمر على جميع أنواع الطعام التي يتم تحميرها.

مخاطر تناول وجه طاجن الأرز المعمر المحروق

وأكد الدكتور صلاح، ضرورة عدم حرق أي نوع من الطعام، سواء كانت المكرونات أو العيش أو الأرز المعمر أو غيرها من الأطعمة، لأنها تسبب الإصابة بالسرطان لاحتوائها على تلك مادة كريونيه مسرطنة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، أيضًا من تناول الاطعمة المحروقة، نظرا لأنها تسبب الإصابة بمرض السرطان.