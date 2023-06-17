السوشيال ميديا.. ميدو يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة.. وحسن الرداد وإيمي سمير غانم يتألقان في تيك توك كوميدي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

مفيش مكان بينور غير لما أوصل.. رسالة مثيرة من كهربا عبر انستجرام

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي والمنتخب الوطني، رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتب كهربا: “مع احترامي لجميع شركات الإضاءة بس مفيش حاجة بتنور المكان غير لما أنا أوصل”.

لخص حضارة مصر.. خالد الغندور يعلق على حفل محمد منير

علق الإعلامي خالد الغندور، علي حفل الكينج محمد منير في السعودية أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور: “امبارح محمد منير الكينج يلخص حضارة مصر و القوة الناعمة عبر الاجيال.. انقذوا الفن المصري مما يحدث الان اصوات بلا اصوات و فنانين بلا فن و مشاهير بلا موهبة.. رجعوا مصر ام كلثوم و عبد الحليم و عادل امام والكينج و الهضبة”.

بمواصفات طلبها أوسوريو.. ميدو يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، عن الصفقات الجديدة لنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب ميدو: “الزمالك‬⁩ مدد عقد الجزيري لموسم إضافي.. المثلوثي وسيف جعفر في الطريق للتجديد إن شاء الله”.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يتألقان في تيك توك كوميدي.. شاهد

نشر الفنان حسن الرداد، فيديو جديد برفقه زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر حسن الرداد في فيديو تيك توك كوميدي، برفقه إيمي سمير غانم، وتفاعل عدد كبير من قبل المتابعين مع ظهور الثنائي سويًا.