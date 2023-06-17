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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لخص حضارة مصر.. خالد الغندور يعلق علي حفل محمد منير

خالد الغندور
خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور، علي حفل الكينج محمد منير في السعودية أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور: “امبارح محمد منير الكينج يلخص حضارة مصر و القوة الناعمة عبر الاجيال.. انقذوا الفن المصري مما يحدث الان اصوات بلا اصوات و فنانين بلا فن و مشاهير بلا موهبة.. رجعوا مصر ام كلثوم و عبد الحليم  و عادل امام والكينج و الهضبة”.

حفل محمد منير في السعودية 

ووجه الفنان محمد منير الشكر لأهل السعودية، خلال حفله المقام أمس بالمملكة، بعد حسن الاستقبال الذي حظى به هناك. 

وقال محمد منير، خلال الحفل: «أنا لا ركبت طيارة ولا سافرت وطن تاني، أنا روحت وطن أول بشكر السعودية وجمهور المملكة». 

وانطلق حفل الكينج محمد منير، ليلة الجمعة 16 يونيو، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وجاء الحفل تحت اسم «مشواري»، وبدأ بعرض فيلم وثائقي عن مشوار الكينج.

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