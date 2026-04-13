العريس بكى.. فرح البلوجر سلمى عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا

تداول نشطاء السوشيال ميديا خبر زفاف البلوجر سلمى عبد العظيم بشكل واسع خلال الساعات الماضية.

واحتفلت البلوجر سلمى عبد العظيم بحفل زفافها وسط حالة كبيرة من الفرحة اهلها و محبيها في عالم السوشيال ميديا.

وارتدت سلمى عبد العظيم في الفرح فستان ابيض طويل منفوش محتشم ذو أكمام من دانتيل وطرحة زفاف الطويلة وقامت بجمع شعرها للخلف في تصفيفه مميزة وميك اب جذاب.

كما نشرت البلوجر سلمى عبد العظيم عدة لقطات من استعداداتها للفرح وصورت فيديو يعرض إطلالتها قبل وبعد ميك اب حفل الزفاف ونشرته على حسابها عبر تطبيق التيك توك.

واثناء الفرح رقصت مع زوجها وبكى العريس من شدة الفرح لارتباطه بحبيبته سلمى عبد العظيم.

علق نشطاء السوشيال ميديا على خبر زفاف سلمى عبد العظيم بتعليقات متباينة يغلب عليها الفرحة والدعوة لهما بالفرح والسعادة وشاركوا عدة لقطات وفيديوهات من حفل الزفاف على المنصات المختلفة.