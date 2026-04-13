التضليل دليل إفلاس.. الحبيب علي الجفري يكذب تصريحات منسوبة لـ وزير الأوقاف

علق الحبيب علي الجفري، على تصريحات خاطئة منسوبة للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف بشأن الدعاء لإيران وترشيد استهلاك الكهرباء.



وكتب الجفري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: والتضليلُ دليلُ إفلاسِ من يمارسه، ودليلُ خُلُوِّ وفاضِهِ من القيم والأخلاق، فضلًا عن نصرة الدين، واستعادة أمجاد الأمّة، ورفع المظالم عنها، متابعا: بل هو دليلٌ على احتقاره لأتباعه، واستخفافه بعقول من يخاطبهم، ممن يحاول تجنيدهم، أو ضمهم إلى صفوفه.

وتابع: وهو من جهةٍ أخرى دليلٌ من دلائل نبوته ﷺ، فقد أخرج البخاري وغيره حديثًا مهيبًا: رأيتُ الليلةَ رجلين أتياني، قالا: الذي رأيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فكذابٌ، يكذبُ بالكذبةِ تُحمَلُ عنه حتى تبلغَ الآفاقَ، فيُصْنَعُ به إلى يوم القيامة)، فأخبر ﷺ عن رؤياه رجالًا يُعذَّبون عذابًا أليمًا، وأُخبِرَ بأن أحدهم يُعذَّب بسبب أنه يكذبُ الكذبة فتبلغ الآفاق.

وأضاف: وهو وصف دقيق للكذب الإعلامي المعاصر، الذي يبلغ الآفاق، فينتشر سريعًا في أرجاء العالم، بسبب وسائل التواصل الشبكي التي يوظفها من رَقَّ دينه، وفقد بوصلة القيم والأخلاق، وهو مع ذلك، يُمَنِّي نفسه بأنه ينصر دين الله تعالى، بمعصيته، متأولًا بأن الحرب خدعة، مردفا: وأغفلَ هذا المخدوع أن تحوُّلَ الاستثناء المشروط، إلى طَبعٍ يُطبع به سلوكه هو نذير خطر بأنه يفقد إيمانه شيئًا فشيئًا، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "المؤمنُ يطبعُ على الخلالِ كلِّها إِلَّا الخيانةَ والكذبَ"، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح موقوفًا، وفي صحة رفعه نزاع.