الهلال الأحمر: قوافل المساعدات إلى غزة مستمرة والدعم الإنساني لا يتوقف

أكدت أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يمثل أولوية قصوى في عمل المؤسسة، مشيرة إلى استمرار الجهود المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين دون انقطاع.

قالت أمال إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك عددًا من المؤسسات والجهات المعنية تعمل على توفير وإمداد الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، لافتة إلى أنه تم إطلاق القافلة رقم 175 ضمن القوافل الإغاثية المتجهة من مصر إلى غزة.

أضافت أن العمل الإنساني يتم على مدار الساعة لتلبية الاحتياجات العاجلة، مؤكدة استمرار تسيير القوافل الإغاثية بشكل منتظم إلى القطاع.