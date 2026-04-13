ترامب يفاجئ عاملة دليفري بـ100 دولار بقشيش أثناء استلام وجبة

في موقف مفاجئ أثار تفاعلاً واسعًا، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقشيشًا بقيمة 100 دولار لعاملة توصيل طلبات تابعة لـماكدونالدز، أثناء استلامه وجبة دليفري.



وأفادت تقارير بأن المشهد جرى بشكل عفوي خلال لحظة تسلم الطلب، حيث قدّم ترامب المبلغ للعاملة تقديرًا لعملها، ما لاقى انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثار ردود فعل متباينة بين متابعين ومعلقين.

وتلقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وجبته المفضلة من ماكدونالدز في أول طلب توصيل عبر DoorDash للمكتب البيضاوي، في خطوة تسلط الضوء على سياسة “لا ضرائب على البقشيش”، والتي تساعد ملايين الأشخاص على الاحتفاظ بالأموال التي يكسبونها.

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقطات أثارت تفاعلاً واسعًا، خلال مواقف بدت لافتة بالتزامن مع قرارات وتصعيدات كبرى تجاه إيران، ما فتح باب التساؤلات حول دلالات هذه المشاهد.

فبعد إعلانه فرض حصار على مضيق هرمز، رُصد ترامب وهو يستقبل طلب طعام من ماكدونالدز، في مشهد اعتبره متابعون متناقضًا مع حدة القرار السياسي.

وفي واقعة سابقة تعود إلى يناير 2020، ظهر ترامب يتابع عملية اغتيال قاسم سليماني، بينما كان يتناول الآيس كريم، وهو ما أثار حينها جدلاً واسعًا حول طريقة تعاطيه مع الأحداث الحساسة.



وتأتي هذه المشاهد في سياق تصعيد متكرر بين واشنطن وطهران، حيث تتزامن القرارات السياسية الحادة مع لقطات شخصية للرئيس الأمريكي، تثير الجدل وتلفت الأنظار إلى أسلوبه غير التقليدي في إدارة الأزمات.