باحث: ترامب يضغط على إيران بسياسة رفع التكلفة وتوقعات بتصعيد تدريجي

أكد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبع سياسة تقوم على زيادة الضغط على إيران عبر أدوات اقتصادية وبحرية، بهدف دفعها للقبول بالتفاوض وفق شروط واشنطن.

وقال ماركو مسعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذا النهج يستهدف تقليص تأثير إيران في مضيق هرمز من خلال تشديد القيود على الملاحة بدل المواجهة العسكرية المباشرة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تفضل هذا الأسلوب لتجنب كلفة الحرب، بينما تراهن إيران على عامل الوقت واستنزاف الضغوط المفروضة عليها.

وتوقع استمرار التصعيد بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة مع تنويع أدوات الضغط الأمريكية على طهران.