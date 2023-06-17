رئيس مركز الداخلة يودع حجاج الجمعيات الأهلية وسط أجواء من الفرحة

ودع المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حجاج الجمعيات الأهلية المتوجهين لأداء فريضة الحج، وذلك اليوم السبت يرافقه صابر فايد مدير إدارة التضامن الاجتماعى بالداخلة، وصافح رئيس المركز الحجاج وهنأهم بأداء مناسك فريضة الحج المباركة لهذا العام ، معبرا عن تمنياته للحجاج بسلامة الوصول والعودة .

وكان رئيس مركز الداخلة استقبل الأسبوع الماضي حجاج الجمعيات الأهلية بمركزى الداخلة وبلاط، وقام بتسليمهم جوازات وتذاكر وتأشيرات السفر وملابس الإحرام والهدايا، ووجه الحجاج خالص شكرهم للواء الدكتور محافظ الوادى الجديد ولرئيس مركز الداخلة على اهتمامهم بحجاج بيت الله الحرام، وتم عرض فيلم وثائقى عن كيفية آداء مناسك الحج التى يجب على الحجاج اتباعها حتى يكون آداء الفريضة صحيحا وشرح كل ما يحتاجه الحجاج من استعدادات للمناسك والرخص الشرعية والوسيلة المثلى لآداء الفريضة والسلوكيات الواجب اتباعها خلال آداء شعائر ومناسك الحج.

من جانبه قدم رئيس مركز الداخلة خالص تهنئته القلبية للحجاج ، معربا عن أمنياته لهم بسلامة الوصول الى الاراضى الحجازية وآداء فريضة الحج والعودة بسلامة الله الى ارض الوطن.